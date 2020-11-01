0:23 1 Ноября 2020Армия
ПВО Армении уничтожили азербайджанский беспилотник в Карабахе — Степанян
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении над Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении над Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана.
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщает об обострении конфликта и очередном сбитом БПЛА противника в районе Степанакерта. Об этом Шушан Степанян написала в Facebook.
Накануне в Степанакерте прогремел взрыв. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в использовании химического оружия, что, напомним, запрещено Женевской конвенцией.
Ранее Минобороны Азербайджана опубликовало кадры боевого применения ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства по объектам ВС Армении на фронте в Карабахе.