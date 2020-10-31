Великобритания вводит жесткий карантин на месяц из-за коронавируса

Власти Великобритании объявили о введении жесткого карантина в стране с 4 ноября. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Власти Великобритании объявили о введении жесткого карантина в стране с 4 ноября. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

С начала второй волны коронавируса в Великобритании с 12 октября действует трехуровневая система местных локдаунов. Так, в Уэльсе действует строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и Северной Ирландии введены свои ограничительные меры. Джонсон заявил, что вирус распространяется быстрее, чем предсказывали самые страшные прогнозы.

Всего за время пандемии в Великобритании выявлено более 1 млн случаев коронавируса. За последние сутки в стране зафиксировано более 21 тысячи заражений. От последствий инфекции умерли более 46 тысяч британцев.