Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:07   31 Октября 2020
Армия

Ованнисян обвинил азербайджанских военных в развязывании войны в Карабахе

Ованнисян обвинил азербайджанских военных в развязывании войны в Карабахе

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян объяснил, что мешает перемирию в Карабахе. Его заявление опубликовано в телеграмме Инфоцентра НКР.

Добиться от Азербайджана прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта невозможно, так как Баку развернул войну. По словам Ованнисяна, Ереван неоднократно пытался установить перемирие, но оно постоянно срывается, поскольку отсутствуют механизмы верификации.

Ранее армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщила об очередном сбитом БПЛА противника в районе Степанакерта. Подразделения ВС Азербайджана накануне обвинили в предположительном применении боеприпасов с белым фосфором.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#азербайджан #армения #карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров