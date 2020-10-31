Ованнисян обвинил азербайджанских военных в развязывании войны в Карабахе

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян объяснил, что мешает перемирию в Карабахе. Его заявление опубликовано в телеграмме Инфоцентра НКР.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян объяснил, что мешает перемирию в Карабахе. Его заявление опубликовано в телеграмме Инфоцентра НКР.

Добиться от Азербайджана прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта невозможно, так как Баку развернул войну. По словам Ованнисяна, Ереван неоднократно пытался установить перемирие, но оно постоянно срывается, поскольку отсутствуют механизмы верификации.

Ранее армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщила об очередном сбитом БПЛА противника в районе Степанакерта. Подразделения ВС Азербайджана накануне обвинили в предположительном применении боеприпасов с белым фосфором.