Переболевший коронавирусом Трамп сравнил себя с Суперменом

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о том, как после принятия препарата против коронавируса хотел предстать в футболке с изображением Супермена.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о том, как после принятия препарата против коронавируса хотел предстать в футболке с изображением Супермена.

Президент США Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Пенсильвания, заявил, что хотел предстать в футболке, на котором изображен Супермен, после принятия препарата против коронавирусной инфекции.

"Мне дали еще одно средство, разработанное на основе антител. Проснувшись на следующее утро, я чувствовал себя просто великолепно. Я хотел [подобно Супермену] разорвать одежду на груди, чтобы показать всем футболку с Суперменом", — сообщил Дональд Трамп.

Президент США также рассказал, что во время пребывания в больнице он все время хотел скорее вернуться к своим президентским обязанностям. Свое быстрое выздоровление Трамп объяснил хорошим физическим состоянием.