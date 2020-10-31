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21:49   31 Октября 2020
Общество

Завершилась реставрация фасада главного здания Александринской больницы

Завершилась реставрация фасада главного здания Александринской больницы

Реставрация фасада главного здания Александринской женской больницы на улице Маяковского завершилась в эту пятницу, сообщает пресс-служба Смольного.

Здание на данный момент вмещает РНХИ имени профессора А. Л. Поленова и находится в реестре памятников регионального значения. Специалисты отреставрировали крышу и провели гидроизоляцию фундаментов, после чего выкрасили фасады в охристый цвет. На ремонт выделили 72,9 млн рублей из городского бюджета.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе церемонии снятия строительных лесов с обновленного фасада заявил, что город активно занимается реставрацией памятников архитектуры, вкладывая значительные суммы. Важно сохранить историческое наследие для будущих поколений. По его словам, здание Александринской больницы — визитная карточка Петербурга.

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#петербург #беглов #реставрация #александринская больница

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