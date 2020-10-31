Связанный с Навальным "Альянс врачей" не считает COVID-19 опасным

Руководитель связанного с блогером Алексеем Навальным НКО "Альянса врачей" в Санкт-Петербурге распространяет фейки о COVID-19. Речь идет об Алексее Абзианидзе.

Руководитель связанного с блогером Алексеем Навальным НКО "Альянса врачей" в Санкт-Петербурге распространяет фейки о COVID-19. Речь идет об Алексее Абзианидзе.

Абзианидзе является антипрививочником и ковид-диссидентом, несмотря на то, что "Альянс врачей" называет свою работу борьбой за права медиков и здоровье россиян. По профессии Абзианидзе травматолог и ортопед высшей категории с опытом работы 19 лет. Его представления о медицине разрушают образ врача, так как в соцсетях он активно распространяет фейки о "вреде" прививок и вакцинации от коронавируса.

Недавно Алексей Абзианидзе критиковал систему здравоохранения России и распространил недостоверные сведения о COVID-19. В частности, он пишет, что коронавирус это "финансовый заговор крупнейших держав". Количество умерших пациентов по всему миру врача не смущает.

Медик не считает коронавирус опасной инфекцией, а также призывает отказываться от прививок и ношения масок. В целом "Альянс врачей" не впервые публикует фейки о коронавирусе, пишет Nation News.