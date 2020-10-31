Вино, икру и другую роскошь конфисковали у премьера Великобритании

Элитный и дорогостоящий продуктовый набор принудительно изъяло государство у премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Элитный и дорогостоящий продуктовый набор принудительно изъяло государство у премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

На днях у руководителя английского правительства конфисковали дорогие продукты: вино, оливковое масло, шотландский виски, картину и даже скульптуру, сообщает The Independent.

О каком-либо наказании Бориса Джонсона издание не сообщает. Можно предположить, что скорее всего дело в обычной бюрократической процедуре. Британские чиновники, как и во многих других странах, не имеют права принимать дорогие подарки. Британским законодательством установлено, что цена комплиментарных подношений не должна превышать сумму более £140.

Возможно, премьер Англии, как и положено, централизовано передал все, что накопилось за год работы в казну государства. Известно, что также Джонсон остался без игры, похожей на шахматы, и уникальной ручки с держателем.