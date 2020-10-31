Соловьев призвал ограждать российских медиков от фейков о коронавирусе

Критика в адрес врачей, борющихся с пандемией COVID-19, является попыткой привлечь внимание, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Нужно оградить медиков от подобных инцидентов.

Критика в адрес врачей, борющихся с пандемией COVID-19, является попыткой привлечь внимание, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Нужно оградить медиков от подобных инцидентов.

Сотрудников временного госпиталя на ВДНХ в Москве раскритиковал муниципальный депутат Кунцево Денис Шендерович, который поступил на лечение. По его словам, ему не предоставили необходимой помощи и условий для жизни. Однако ни одну из жалоб чиновника не подтвердили ни медики, ни пациенты этого учреждения.

"То, что происходит в Москве — мировой опыт, который еще долго будет изучаться. Блестящая работа!", — цитирует Соловьева издание Nation News.

Врачи прилагают героические усилия в борьбе с коронавирусом, подчеркнул телеведущий, и вынуждены постоянно сталкиваться с людьми, желающими пропиариться на пандемии. Кроме того, им приходится комментировать многие ложные сведения, чтобы опровергать их. Соловьев уверен, что защитить медиков можно при помощи закона о "публичном распространении заведомо ложной информации". Нарушителям может грозить штраф до 700 тысяч рублей или даже ограничение свободы.

В эфире "Соловьев Live" также выступила руководитель госпиталя на ВДНХ Светлана Зейналова. Она подробно рассказала о работе учреждения и ситуации с Шендеровичем. Она подчеркнула, что госпиталь — не пятизвездочный отель, но врачи делают все возможное, чтобы спасать жизни. Такие пациенты являются исключением, поскольку большинство выражает благодарность сотрудникам за оказываемую помощь.