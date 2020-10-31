Французское посольство призвало Россию осудить поступающие угрозы

Французское посольство в РФ обратилось к России с просьбой осудить угрозы, которые поступают в адрес зарубежного государства.

Французское посольство в РФ обратилось к России с просьбой осудить угрозы, которые поступают в адрес зарубежного государства.

В посольстве отметили, что проинформировали Правительство РФ о террористической опасности по отношению к интересам Франции. Угроза возросла после митингов перед представительствами Франции и нападения в Джидде. В ведомстве добавили, что обратились к России с просьбой усилить защиту всех французских посольств.

Ранее рядом с представительством Франции в Москве собрались протестующие. Они выступали против карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в издании Charlie Hebdo. В толпе заметили плакат, в котором осуждались высказывания французского президента Эммануэля Макрона.