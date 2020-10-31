Военный эксперт: Армения может располагать новыми средствами РЭБ

Вооруженные силы Азербайджана потеряли множество беспилотников с момента начала конфликта в Карабахе, заявил военный эксперт Давид Арутюнов.

Вооруженные силы Азербайджана потеряли множество беспилотников с момента начала конфликта в Карабахе, заявил военный эксперт Давид Арутюнов.

Парк беспилотных летательных аппаратов Азербайджана существенно истощился. В большинстве случаев БПЛА были уничтожены посредством перехвата управления. А значит, Армения располагает новыми средствами радиоэлектронной борьбы, заявил военный эксперт. Его слова передает Sputnik Армения.

В последние дни в СМИ появились сообщения о сбитых турецких беспилотниках Bayraktar TB2 в Нагорном Карабахе. За последний месяц уничтожено более десятка БПЛА Азербайджана.