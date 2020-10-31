Критик раскрыл секрет популярности Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери

Культовый актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет 31 октября. Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, почему Джеймс Бонд в исполнении артиста стал настолько популярен во всем мире.

Культовый актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет 31 октября. Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, почему Джеймс Бонд в исполнении артиста стал настолько популярен во всем мире.

Эксперт уточнил, что Коннери сыграл Бонда, сочетающего в себе мечту каждой женщины. По словам критика, агент 007 в исполнении шотландского актера был "мужчиной в высшем смысле этого слова".

"Он был аристократом, он был джентльменом", — рассказал Шнейдеров в интервью телеканалу "360".

Джеймс Бонд Шона Коннери не был "героем боевиков", которым сделали его современную версию, сыгранную Дэниелом Крейгом. По мнению Шнейдерова, "классический" агент 007 с одной стороны был приземленным, а с другой — представлял собой "идеал мужчины".