ГП Азербайджана заявила о гибели 91 мирного жителя с начала эскалации в НКР

Погиб 91 мирный житель Азербайджана с начала обострения конфликта в Карабахе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

Погиб 91 мирный житель Азербайджана с начала обострения конфликта в Карабахе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

В результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов 404 гражданских лица получили ранения. Получили повреждения 97 многоквартирных зданий, 2465 частных домов и 455 других гражданских объектов.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился еще 27 сентября, когда Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды достигали договоренности о прекращении огня, однако почти сразу Армения и Азербайджан сообщали о нарушении перемирия. Недавно в Женеве прошла встреча министров иностранных дел обеих стран Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов, которые пришли к соглашению не стрелять по мирным людям и объектам инфрастуктуры.