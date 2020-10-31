Политолог заявил, что полиграф покажет невиновность РФ в крушении МН17

Директор центра евразийских исследований Владимир Корнилов спрогнозировал, как будут развиваться события до и после прохождения детектора лжи "подозреваемым" из России.

Директор центра евразийских исследований Владимир Корнилов спрогнозировал, как будут развиваться события до и после прохождения детектора лжи "подозреваемым" из России.

На прошлой неделе российский военный Сергей Дубинский, которого подозревают в причастности к крушению МН17, заявил о готовности дать показания с помощью полиграфа. Однако пандемия коронавируса и здесь может внести свои коррективы, считает политолог Владимир Корнилов. Чтобы инициировать процесс, Нидерландам придется послать специальную комиссию в Россию. Но сейчас это невозможно из-за закрытых границ, пишет "ПолитЭксперт".

Дубинский может пройти полиграф в России самостоятельно. Однако в суде эти данные приобщены к делу не будут.

"Самое главное, что из этого можно устроить шоу — полезное шоу с тем, чтобы апеллировать к средствам массовой информации. Вот, смотрите, в Гаагском суде рассматриваются ложные обвинения против российского гражданина, но к делу это приобщить нельзя", — сказал Корнилов.

Он отметил, что публичное прохождение полиграфа покажет, что Гаагский суд рассматривает ложные доказательства против людей, которые не имеют никакого отношения к трагедии MH17.