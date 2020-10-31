Власти Сирии завершают ремонт водонапорной станции в Хасаке

Сотрудники госкомпании по подаче питьевой воды в Хасаке завершают ремонт водонапорной станции "Алюк". Скоро система подачи воды выйдет на полную мощность.

Сотрудники госкомпании по подаче питьевой воды в Хасаке завершают ремонт водонапорной станции "Алюк". Скоро система подачи воды выйдет на полную мощность.

Эта станция является важнейшей на северо-востоке Сирии. Жизнь около миллиона жителей Хасаки, а также система ирригации, зависит от работы "Алюк". Станция подачи воды располагается на территории, которую заняли войска Турции и протурецкие бандформирования "Сирийской национальной армии", пишет ФАН.

В июле текущего года Анкара без предупреждения остановила водоснабжение. Турецкая сторона считает, что для работы "Алюк" не хватает мощностей электроснабжения. Высоковольтные линии, которые питают станцию, оказались повреждены из-за междоусобных столкновений протурецких группировок.