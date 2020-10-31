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19:27   31 Октября 2020
Происшествия

Путин подписал указ об отставке замглавы Росгвардии Ченчика

Путин подписал указ об отставке замглавы Росгвардии Ченчика

Сергей Ченчик, занимающий пост заместителя главы Росгвардии, освобожден от должности. Соответствующий указ в субботу подписал президент РФ Владимир Путин.

Текст указа 31 октября появился на официальном сайте правовой информации. Указ об отставке Сергея Ченчика вступил в силу со дня его подписания. Он занимал должность главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ и первого заместителя директора Росгвардии.

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#путин #указ #ченчик

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