19:27 31 Октября 2020Происшествия
Путин подписал указ об отставке замглавы Росгвардии Ченчика
Сергей Ченчик, занимающий пост заместителя главы Росгвардии, освобожден от должности. Соответствующий указ в субботу подписал президент РФ Владимир Путин.
Сергей Ченчик, занимающий пост заместителя главы Росгвардии, освобожден от должности. Соответствующий указ в субботу подписал президент РФ Владимир Путин.
Текст указа 31 октября появился на официальном сайте правовой информации. Указ об отставке Сергея Ченчика вступил в силу со дня его подписания. Он занимал должность главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ и первого заместителя директора Росгвардии.