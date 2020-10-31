Путин подписал указ об отставке замглавы Росгвардии Ченчика

Сергей Ченчик, занимающий пост заместителя главы Росгвардии, освобожден от должности. Соответствующий указ в субботу подписал президент РФ Владимир Путин.

Сергей Ченчик, занимающий пост заместителя главы Росгвардии, освобожден от должности. Соответствующий указ в субботу подписал президент РФ Владимир Путин.

Текст указа 31 октября появился на официальном сайте правовой информации. Указ об отставке Сергея Ченчика вступил в силу со дня его подписания. Он занимал должность главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ и первого заместителя директора Росгвардии.