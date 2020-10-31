19:15 31 Октября 2020Происшествия
Стрелявший в Лионе ранил священнослужителя
Православный священник ранен в результате стрельбы во французском Лионе.
Православный священник ранен в результате стрельбы во французском Лионе.
СМИ сообщили о стрельбе во французском городе Лион, в результате которой ранили православного священнослужителя, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
Как рассказали в полиции, стрельба произошла в районе Жан-Масе в 7 округе Лиона. По предварительной информации, предполагаемый стрелок был один и сбежал. Пострадавшему священнику медики оказали врачебную помощь на месте.
Французская полиция установила периметр безопасности в районе произошедшей стрельбы, на месте ЧП работают службы безопасности и следователи. Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендовали гражданам избегать этого сектора города.