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19:03   31 Октября 2020
Происшествия

СМИ сообщили о выстрелах в 7-м округе Лиона

СМИ сообщили о выстрелах в 7-м округе Лиона

Выстрелы раздались в 7-м округе города Лиона во Франции около греческой церкви, сообщила французская газета Progres со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что местные правоохранители обнаружили одного пострадавшего мужчину. Также сообщается, что ведутся поиски стрелка. В районе, где случился инцидент, установлен периметр безопасности и прибыли усиленные наряды полиции. Уточняется, что злоумышленник смог скрыться.

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#франция #лион #выстрелы

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