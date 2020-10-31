СМИ сообщили о выстрелах в 7-м округе Лиона

Выстрелы раздались в 7-м округе города Лиона во Франции около греческой церкви, сообщила французская газета Progres со ссылкой на очевидцев.

Выстрелы раздались в 7-м округе города Лиона во Франции около греческой церкви, сообщила французская газета Progres со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что местные правоохранители обнаружили одного пострадавшего мужчину. Также сообщается, что ведутся поиски стрелка. В районе, где случился инцидент, установлен периметр безопасности и прибыли усиленные наряды полиции. Уточняется, что злоумышленник смог скрыться.