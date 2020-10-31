Вашингтон планирует разместить миротворцев из Скандинавии в Карабахе

Соединенные Штаты планируют разместить в Карабахе миротворцев из Скандинавии. Об этом сообщил помощник американского президента Роберт О'Брайен.

Соединенные Штаты планируют разместить в Карабахе миротворцев из Скандинавии. Об этом сообщил помощник американского президента Роберт О'Брайен.

Он отметил, что любое посредничество или миротворчество Турции является неудачной инициативой для Белого дома.

"Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев", — подчеркивает О'Брайен.

По его словам, "трудно вообразить себе устойчивое соглашение о прекращении огня без участия многонациональных миротворческих сил и наблюдателей".