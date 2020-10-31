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18:56   31 Октября 2020
Политика

Агила Салех в Каире встретится с руководством Египта

Агила Салех в Каире встретится с руководством Египта

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех прибыл с визитом в столицу Египта Каир, где запланирована его встреча с официальными лицами государства.

Внешнеполитическое ведомство Временного правительства сообщило о визите Агилы Салеха в Каир, соответствующее сообщение появилось на официальной странице МИД в социальной сети Facebook.

Политики намерены обсудить вопросы укрепления двусторонних отношений и политические процессы, которые сейчас наблюдаются на территории Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

В Каир также прибыли заместитель председателя Палаты представителей Абдель Салям аль-Бадри и министр иностранных дел Временного правительства Абдель Хади аль-Хувейдж.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри вопросы сотрудничества двух стран в процессе урегулирования кризиса в Ливии.

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#египет #ливия #каир #салех

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