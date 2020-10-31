Макрон опроверг причастность Правительства Франции к карикатурам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны не стоит за публикацией карикатур на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны не стоит за публикацией карикатур на пророка Мухаммеда.

Макрон отметил, что понимает чувства мусульман, которых задела публикация религиозных карикатур. Однако правительство не связано с этим. Публикации исходят от независимых и свободных СМИ, подчеркнул президент Франции. Представители мусульманского мира неверно истолковали его слова о "свободе слова".