Цензура Facebook способствует разжиганию ненависти между Россией и Украиной

Социальная сеть Facebook с помощью цензуры способствует разжиганию ненависти между Россией и Украиной, считает экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Социальная сеть Facebook с помощью цензуры способствует разжиганию ненависти между Россией и Украиной, считает экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

У крупных иностранных интернет-ресурсов существует возможность влиять на контент, который впоследствии становится доступным пользователю. По мнению Журавко, главной целью цензуры Facebook стало уничтожение правды и создание конфронтации и агрессии в других странах.

"Давайте посмотрим на тех, кто отвечает за Facebook на Украине и в России. Именно эти операторы являются теми, кто несет цензуру, уничтожает правду и так далее. При этом оставляют и продвигают посты, которые напрямую способствуют разжиганию ненависти", — приводит слова украинского экс-депутата издание "ПолитРоссия".

Решение проблемы с подобным контролем публикаций российских пользователей Журавко видит в создании альтернативы соцсети. По словам бывшего депутата Рады, у России есть возможность "уничтожить этот рассадник цензуры".