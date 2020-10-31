Российский бизнес взял льготных кредитов по ставке 2% на 420 млрд рублей

Малые и средние предприятия из пострадавших во время пандемии COVID-19 отраслей и социально ориентированные НКО заключили кредитные соглашения с банками на сумму в 420 млрд рублей.

Малые и средние предприятия из пострадавших во время пандемии COVID-19 отраслей и социально ориентированные НКО заключили кредитные соглашения с банками на сумму в 420 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ. Как отметили в ведомстве, программа льготного кредитования под 2% годовых позволила сохранить свыше 5 млн рабочих мест. На сегодняшний день заключено более 200 тысяч кредитных соглашений объемом 420 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По словам замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, кредиты под 2% могут оформить предприниматели из всех регионов. При этом большинство займов приходится на Центральный федеральный округ (33%). Далее следуют Приволжский федеральный округ (20,5%), Северо-западный (12%) и Южный (10%) федеральные округа.

Минэкономразвития напоминает, что с 1 декабря начнется так называемый период наблюдения, во время которого заемщик не имеет права сокращать число работников, а также должен выплачивать зарплату, соблюдая требования трудового законодательства.