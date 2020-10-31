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18:48   31 Октября 2020
Экономика

Бедные сирийские фермеры получили овец в дар от правительства Башара Асада

Бедные сирийские фермеры получили овец в дар от правительства Башара Асада

Возрождение фермерства в Сирии после войны невозможно без правительственной поддержки. Федеральное агентство новостей сняло репортаж о передаче овец фермерам провинции Даръа.

Сотня мелких и беднейших фермерских хозяйств провинции Даръа получила в дар от правительства Башара Асада овец в качестве основы для возрождения овцеводства. Акция передачи животных была проведена с участием Сирийского Арабского Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста.

Поскольку овец нужно кормить, а подножного корма не всегда хватает в засушливый сезон, то правительство заготовило для овец 600 кг кормов. Полгода ветеринарное обслуживание будет для этих фермерских хозяйств бесплатным. В эту программу входят и лекарства для овец.

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#даръа #башар асад #сирийские фермеры

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