Бедные сирийские фермеры получили овец в дар от правительства Башара Асада

Возрождение фермерства в Сирии после войны невозможно без правительственной поддержки. Федеральное агентство новостей сняло репортаж о передаче овец фермерам провинции Даръа.

Возрождение фермерства в Сирии после войны невозможно без правительственной поддержки. Федеральное агентство новостей сняло репортаж о передаче овец фермерам провинции Даръа.

Сотня мелких и беднейших фермерских хозяйств провинции Даръа получила в дар от правительства Башара Асада овец в качестве основы для возрождения овцеводства. Акция передачи животных была проведена с участием Сирийского Арабского Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста.

Поскольку овец нужно кормить, а подножного корма не всегда хватает в засушливый сезон, то правительство заготовило для овец 600 кг кормов. Полгода ветеринарное обслуживание будет для этих фермерских хозяйств бесплатным. В эту программу входят и лекарства для овец.