Индийский врач отдал более 40 тысяч долларов за "лампу Аладдина"

Мошенники продали жителю Индии так называемую "лампу Аладдина", заверив его, что предмет исполнит все желания врача.

Мошенники продали жителю Индии так называемую "лампу Аладдина", заверив его, что предмет исполнит все желания врача.

Аферисты исполнили перед покупателем настоящий спектакль с вызовом древних духов из лампы, чтобы врач скорее убедился в феноменальных возможностях магического предмета, сообщает телеканал BBC.

Доверчивый медицинский работник поверил в разыгрываемую перед ним сказку "Тысяча и одна ночь" и отдал 41,5 тысячи долларов за жестяную утварь. Как стало известно, изначально мошенники просили за лампу свыше 200 тысяч долларов. Таких денег у индийца не было, поэтому он договорился внести имеющуюся у него сумму в качестве первого взноса.

Судя по действиям покупателя, продавцы были весьма убедительны. Так, один из аферистов надел маскарадный костюм и притворился джином, а медик поверил в то, что джин магическим образом появляется прямо из лампы.

Позже врач понял свою ошибку и заявил в полицию. Двоих преступников задержаны, а женщину, рассказавшую доверчивому мужчине о лампе, пока не нашли.