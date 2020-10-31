Аналитик перечислил факторы давления на курс рубля

Прогноз курса российской валюты варьируется в размере 76-79 рублей за доллар, но отметка в 80 руб. превышена не будет, уверены специалисты в области финансов.

Прогноз курса российской валюты варьируется в размере 76-79 рублей за доллар, но отметка в 80 руб. превышена не будет, уверены специалисты в области финансов.

Курс рубля сможет составить около 74 руб. за доллар на фоне сокращения глобальных потрясений, укрепления нефтяных цен и в связи с ростом интереса к риску из-за частичного улучшения ситуации в мировой экономике, считает эксперт.

Согласно его прогнозу, инфляция достигнет 0,3% за ноябрь и до 4% к году за счет сезонных факторов. Однако Никита Масленников, экономист Института современного развития, отмечает влияние неопределенности выборов в США, ужесточения антироссийских санкций и пандемии коронавируса на курс нацвалюты. Эти факторы повлекут к достаточно широкому диапазону в 76–79 руб. за доллар. На фоне низкого потребительского фона инфляция ожидается в размере 0,4–0,5%, прогнозирует Масленников.