Украинский политолог призвал Киев к восстановлению дружбы с Россией

Политолог Михаил Погребинский согласился с заявлением экс-посла Киева в США Валерия Чалого и призвал Украину выстраивать дружеские отношения с Россией.

Политолог Михаил Погребинский согласился с заявлением экс-посла Киева в США Валерия Чалого и призвал Украину выстраивать дружеские отношения с Россией.

По словам Чалого, преемник российского президента может решить "украинский вопрос" радикально, без присущей Путину дипломатии. Новые политики России будут намного жестче по отношению к Украине, поэтому Киеву необходимо в срочном порядке восстанавливать дружеские отношения с Москвой, добавил бывший украинский посол.

Согласившись с мнением Чалого, политолог Михаил Погребинский отметил, что Киеву пора прекратить строить "Украину для украинцев". Человек, который возглавит РФ после Путина, не будет обращать внимание на всякие тонкости, выразил уверенность эксперт.