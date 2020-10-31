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18:11   31 Октября 2020
Армия

Минобороны Азербайджана сообщило о местах проведения боев в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о местах проведения боев в Карабахе

Пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются в трех направлениях.

Согласно тексту сообщения, на данный момент бои продолжаются в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября текущего года. Позже сторонам удалось согласовать мирный договор о полном прекращении огня в регионе в ходе трехсторонней встречи в Москве. Однако менее чем через сутки Баку и Ереван начали обвинять друг друга в нарушении режима тишины.

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#бои #азербайджан #карабах

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