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18:08   31 Октября 2020
Политика

Сотрудники МВД Грузии задержали сторонников правящей партии и оппозиции

Сотрудники МВД Грузии задержали сторонников правящей партии и оппозиции

Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек из-за драки рядом с избирательным участком в районе Глдани, заявил глава департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.

По его словам, возле избирательного участка произошло противостояние между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозицией государства. Началась словесная перепалка, переросшая в драку.

"Как вам известно, сотрудники МВД мобилизованы возле избирательных участков<...>Мы задержали пять человек", — подчеркнул Сирадзе.

Он добавил, что люди были задержаны за неподчинение правоохранительным органам и мелкое хулиганство.

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#грузия #мвд #Сирадзе

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