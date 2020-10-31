18:08 31 Октября 2020Политика
Сотрудники МВД Грузии задержали сторонников правящей партии и оппозиции
Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек из-за драки рядом с избирательным участком в районе Глдани, заявил глава департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.
Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек из-за драки рядом с избирательным участком в районе Глдани, заявил глава департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.
По его словам, возле избирательного участка произошло противостояние между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозицией государства. Началась словесная перепалка, переросшая в драку.
"Как вам известно, сотрудники МВД мобилизованы возле избирательных участков<...>Мы задержали пять человек", — подчеркнул Сирадзе.
Он добавил, что люди были задержаны за неподчинение правоохранительным органам и мелкое хулиганство.