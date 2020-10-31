Юшков усомнился в способности Украины заработать на "Газпроме"

Альтернативные направления поставок газа позволяют "Газпрому" сократить объемы транзита через Украину, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Альтернативные направления поставок газа позволяют "Газпрому" сократить объемы транзита через Украину, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявил, что, если к 2021 году газопровод "Северный поток — 2" не будет достроен, то "Газпрому" придется заказывать дополнительные мощности у украинской газотранспортной системы для организации поставок в Европу. Однако то, каким будет предстоящий год, сказать сложно, поскольку он явно станет посткризисным с периодом постепенного восстановления спроса, комментирует ситуацию Юшков. По его словам, многое будет зависеть от того, какой будет грядущая зима.

Летом 2020 года цены на газ в Европе были крайне низкими на спотовом рынке, что заставляло многих поставщиков отказываться от экспорта, так как выручка не позволяла покрыть даже операционные затраты, напоминает эксперт. Такие действия, как отмечает Юшков, создавали определенный дефицит на рынке, который увеличивал спрос на газ. "Газпром" никогда не отказывался от поставок и позиционирует себя как поставщика, который выполняет все свои обязательства, поэтому и возникла необходимость в дополнительной прокачке через Украину, объяснил эксперт в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Юшков сомневается, что "Газпром" должен будет нарастить объемы транзита через Украину. Он объясняет это тем, что даже если "Северный поток — 2" не будет достроен, запустится вторая нитка "Турецкого потока", которая возьмет на себя около 15 млрд кубометров с украинского транзита. Кроме того, разгрузиться может и первая нитка газопровода, поскольку Турция стала меньше закупать газа из России.