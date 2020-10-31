Путин направил поздравление участникам проекта "Волонтеры Победы"

Президент России Владимир Путин поздравил участников общественного движения "Волонтеры Победы" с пятилетием создания проекта. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил участников общественного движения "Волонтеры Победы" с пятилетием создания проекта. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

Путин отметил высокий общественный авторитет движения. Организация за прошедшие годы значительно укрепила свой гуманистический и созидательный потенциал, подчеркнул глава государства.

"Важно, что сегодня этот масштабный, поистине общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных людей — как в России, так и за ее пределами", — говорится в телеграмме.