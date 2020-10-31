Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:56   31 Октября 2020
Политика

Путин направил поздравление участникам проекта "Волонтеры Победы"

Путин направил поздравление участникам проекта "Волонтеры Победы"

Президент России Владимир Путин поздравил участников общественного движения "Волонтеры Победы" с пятилетием создания проекта. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

Путин отметил высокий общественный авторитет движения. Организация за прошедшие годы значительно укрепила свой гуманистический и созидательный потенциал, подчеркнул глава государства.

"Важно, что сегодня этот масштабный, поистине общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных людей — как в России, так и за ее пределами", — говорится в телеграмме.

Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" является одной из самых крупных добровольческих организаций в РФ. Участники проекта проводят масштабные патриотические мероприятия, а также обустраивают мемориалы и воинские захоронения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #кремль #волонтеры победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров