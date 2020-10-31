ВВС Индии испытали сверхзвуковую ракету BrahMos

Сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos успешно испытали в Индии. Пуск осуществлялся с борта истребителя Су-30 ВВС Индии, сообщил телеканал India TV.

Сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos успешно испытали в Индии. Пуск осуществлялся с борта истребителя Су-30 ВВС Индии, сообщил телеканал India TV.

Самолет Су-30 ВВС Индии поднялся в небо с авиационной базы Халвара в Пенджабе в 09:00. Самолет выполнил дозаправку в воздухе, после чего осуществил пуск ракеты, поразив назначенную цель в 13:30.

"Это уже второе успешное испытание такой ракеты», — сообщил индийскому телеканалу источник в ВВС Индии.

Перед запуском истребитель преодолел расстояние более 4 тысяч километров. Ракета BrahMos уничтожила мишень - корабль в Бенгальском заливе.