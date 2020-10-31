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17:52   31 Октября 2020
Армия

ВВС Индии испытали сверхзвуковую ракету BrahMos

ВВС Индии испытали сверхзвуковую ракету BrahMos

Сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos успешно испытали в Индии. Пуск осуществлялся с борта истребителя Су-30 ВВС Индии, сообщил телеканал India TV.

Самолет Су-30 ВВС Индии поднялся в небо с авиационной базы Халвара в Пенджабе в 09:00. Самолет выполнил дозаправку в воздухе, после чего осуществил пуск ракеты, поразив назначенную цель в 13:30.

"Это уже второе успешное испытание такой ракеты», — сообщил индийскому телеканалу источник в ВВС Индии.

Перед запуском истребитель преодолел расстояние более 4 тысяч километров. Ракета BrahMos уничтожила мишень - корабль в Бенгальском заливе.

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#индия #brahmos #испытания ракеты

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