"Прибило лопатой": журналистка о постсоветском развитии Украины

Слова зрителя о состоянии Украины в эфире ТВ-шоу возмутили журналистку и пропагандистку Янину Соколовскую.

Слова зрителя о состоянии Украины в эфире ТВ-шоу возмутили журналистку и пропагандистку Янину Соколовскую.

Телезритель позвонил в студию телеканала "Магнолия", где заявил, что Украина кое-как выживает исключительно благодаря наследию СССР, а отрекаясь от истории, страна закапывает себя в землю. Янина Соколовская резко ответила, что Советский Союз только "грабил" Украину.

"Советское прошлое прибило лопатой всё наше культурное развитие, все наше научное развитие", — заявила журналистка.

По словам пропагандистки, все, что осталось Украине в постсоветском пространстве — это крохи. Телеведущему пришлось успокаивать Соколовскую и напомнить, что тема программы другая.