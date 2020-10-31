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17:35   31 Октября 2020
Политика

"Прибило лопатой": журналистка о постсоветском развитии Украины

"Прибило лопатой": журналистка о постсоветском развитии Украины

Слова зрителя о состоянии Украины в эфире ТВ-шоу возмутили журналистку и пропагандистку Янину Соколовскую.

Телезритель позвонил в студию телеканала "Магнолия", где заявил, что Украина кое-как выживает исключительно благодаря наследию СССР, а отрекаясь от истории, страна закапывает себя в землю. Янина Соколовская резко ответила, что Советский Союз только "грабил" Украину.

"Советское прошлое прибило лопатой всё наше культурное развитие, все наше научное развитие", — заявила журналистка.

По словам пропагандистки, все, что осталось Украине в постсоветском пространстве — это крохи. Телеведущему пришлось успокаивать Соколовскую и напомнить, что тема программы другая.

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#украина #соколовская #телезритель

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