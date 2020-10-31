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17:35   31 Октября 2020
Политика

Путин внес в ГД проекты поправок в законы о формировании Совфеда

Путин внес в ГД проекты поправок в законы о формировании Совфеда

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу РФ проекты поправок в законы о формировании Совета Федерации и статусе сенатора и депутата, сообщила Госдума РФ.

В сообщении сказано, что российский президент внес новый пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений Конституции РФ. Проект закона предусматривает право главы государства назначать пожизненных сенаторов и устанавливает порядок получения экс-президентом статуса пожизненного сенатора.

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#путин #совфед #госдума рф

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