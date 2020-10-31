Ушла из жизни звезда советского кинематографа актриса Галина Филимонова

Заслуженная артистка России Галина Филимонова умерла в возрасте 76 лет.

Заслуженная артистка России Галина Филимонова умерла в возрасте 76 лет.

Звезда культовых советских фильмов "А зори здесь тихие" и "Перед бурей" Галина Филимонова скончалась на 77-м году жизни. О смерти популярной актрисы сообщили в паблике мастерской Юрия Красовского.

Галина Филимонова родилась 15 октября 1944 года в Ленинграде и успела поработать на нескольких театральных подмостках. Актриса в разное время служила в Ленкоме, Театре русской драмы в Риге, ленинградском Театре драмы и комедии на Литейном, пока, наконец, в 1974 году не перешла в труппу Малого драматического театра, где продолжала трудиться до последнего дня.

Актриса играла в таких постановках, как "Бесы", "Братья и сестры", "Парчовый барабан", "Любовь дона Перлимплина" и других. Филимонова также преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПбГАТИ).