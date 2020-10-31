Зеленскому предложили распустить Верховную раду Украины

Президента Украины Владимира Зеленского призвали распустить Верховную раду. С таким заявлением выступил украинский депутат Виктор Медведчук.

Президента Украины Владимира Зеленского призвали распустить Верховную раду. С таким заявлением выступил украинский депутат Виктор Медведчук.

Медведчук является главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Политик посоветовал президенту Украины распустить Раду, если тот действительно хочет отстаивать интересы сограждан. Необходимо объявить досрочные выборы в Верховную раду, чтобы новый состав парламента получил настоящее доверие народа, который сможет построить успешную страну, уверен Медведчук.

"В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали", — подчеркнул украинский политик.

По мнению депутата, фракция Зеленского "Слуга народа" больше не пользуется такой поддержкой, как год назад.