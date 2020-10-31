Парламентарии ЛАГ отметили важность мирного соглашения по Ливии

Депутаты Лиги арабских государств (ЛАГ) отметили важность мирного соглашения по Ливии и призвали иностранные государства не вмешиваться в дела страны.

Депутаты Лиги арабских государств (ЛАГ) отметили важность мирного соглашения по Ливии и призвали иностранные государства не вмешиваться в дела страны.

В ходе заседания Арабский парламент подтвердил приверженность всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса в Ливии. Как заявили депутаты, это поможет сохранить территориальную целостность страны и единство народа, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Межливийский диалог должен быть продолжен до возвращения мира и стабильности в страну, заявил Арабский парламент. Кроме того, успешное завершение переговорного процесса необходимо для обеспечения безопасности жителей Ливии. Также в ЛАГ заявили о недопустимости нарушения оружейного эмбарго ООН и продолжения переброски сирийских террористов-наемников.