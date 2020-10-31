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17:31   31 Октября 2020
Политика

Парламентарии ЛАГ отметили важность мирного соглашения по Ливии

Парламентарии ЛАГ отметили важность мирного соглашения по Ливии

Депутаты Лиги арабских государств (ЛАГ) отметили важность мирного соглашения по Ливии и призвали иностранные государства не вмешиваться в дела страны.

В ходе заседания Арабский парламент подтвердил приверженность всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса в Ливии. Как заявили депутаты, это поможет сохранить территориальную целостность страны и единство народа, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Межливийский диалог должен быть продолжен до возвращения мира и стабильности в страну, заявил Арабский парламент. Кроме того, успешное завершение переговорного процесса необходимо для обеспечения безопасности жителей Ливии. Также в ЛАГ заявили о недопустимости нарушения оружейного эмбарго ООН и продолжения переброски сирийских террористов-наемников.

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#политика #ливия #африка

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