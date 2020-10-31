Премьер Греции выступил за единство Анкары и Афин после землетрясения

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Турцию объединиться для устранения последствий сильного землетрясения. Об этом он заявил в обращении к нации.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Турцию объединиться для устранения последствий сильного землетрясения. Об этом он заявил в обращении к нации.

Мицотакис рассказал о недавнем разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам премьера, землетрясение принесло соседнему государству огромные потери.

"Я уже связался с президентом Эрдоганом, подчеркивая, что, помимо трудностей в наших отношениях, в эти моменты первостепенное значение имеет единство наших народов", — сказал Мицотакис в обращении, трансляция которого велась на канале ERT-1.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море 30 октября. Греческий премьер сообщил о намерении отправиться на остров Самос, где производится оценка нанесенного ущерба.