Вильнюс требует от Минска объяснений из-за закрытия белорусской границы
Литва выступила против действий Белоруссии из-за закрытия границ, сообщает МИД государства.
В ведомстве подчеркивают, что такими действиями Минск нарушает закрепленные договоренности, о чем белорусские власти были уведомлены.
"Нота направлена в связи с нарушением межправительственного соглашения о пунктах перехода границы и частичным закрытием границы с Литвой в нарушение установленных процедур и без предоставления соответствующей информации ", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Литвы.
Формально Белоруссия закрыла свои границы по причине недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако перечень стран, для которых были закрыты наземные пункты пропуска, говорит о политическом подтексте. Въезд запрещен для отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что активисты из этих стран раскачивают протесты в Белоруссии.