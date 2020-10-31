Вильнюс требует от Минска объяснений из-за закрытия белорусской границы

Литва выступила против действий Белоруссии из-за закрытия границ, сообщает МИД государства.

Литва выступила против действий Белоруссии из-за закрытия границ, сообщает МИД государства.

В ведомстве подчеркивают, что такими действиями Минск нарушает закрепленные договоренности, о чем белорусские власти были уведомлены.

"Нота направлена в связи с нарушением межправительственного соглашения о пунктах перехода границы и частичным закрытием границы с Литвой в нарушение установленных процедур и без предоставления соответствующей информации ", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Литвы.

Формально Белоруссия закрыла свои границы по причине недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако перечень стран, для которых были закрыты наземные пункты пропуска, говорит о политическом подтексте. Въезд запрещен для отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что активисты из этих стран раскачивают протесты в Белоруссии.