Запад пытается использовать Крым как предлог для оказания давления на Россию. Вероятно, в ближайшее время ничего не изменится, отметил бывший сенатор Франц Клинцевич.

Запад пытается использовать Крым как предлог для оказания давления на Россию. Вероятно, в ближайшее время ничего не изменится, отметил бывший сенатор Франц Клинцевич.

Постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия "должна покинуть Крым и налаживать отношения с Украиной". Также отмечается, что США не признают российский статус Крыма. Как отметил в беседе с журналистами iReactor руководитель Российского союза "Ветераны Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич, Гилмор в своем заявлении противоречит сам себе.

США запретили своим карманным чиновникам в Киеве допускать хоть какое-то сотрудничество с Россией. Соответственно, наладить отношения двум странам будет весьма проблематично.

"Есть прямое указание людей, занимающихся внешним управлением Украины (из США), что никаких контактов и взаимодействий с Россией. Естественно, что в той парадигме, которая сегодня задана в наших отношениях, Украина потеряла суверенитет, она теряет статус государства, в ближайшее время она будет распродана и вообще не будет иметь какого-либо хозяйственного достоинства. Там действительно серьезные проблемы", — заявил Франц Клинцевич.

Клинцевич предположил, что в Вашингтоне уже поняли бесперспективность восточноевропейского направления для Америки. В ближайшем будущем США придется оборвать связи с Украиной, Вашингтон уже начал готовить пути отступления.