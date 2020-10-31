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16:55   31 Октября 2020
Политика

Вашингтон готовит пути отступления, чтобы отказаться от Украины

Вашингтон готовит пути отступления, чтобы отказаться от Украины

Запад пытается использовать Крым как предлог для оказания давления на Россию. Вероятно, в ближайшее время ничего не изменится, отметил бывший сенатор Франц Клинцевич.

Постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия "должна покинуть Крым и налаживать отношения с Украиной". Также отмечается, что США не признают российский статус Крыма. Как отметил в беседе с журналистами iReactor руководитель Российского союза "Ветераны Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич, Гилмор в своем заявлении противоречит сам себе.

США запретили своим карманным чиновникам в Киеве допускать хоть какое-то сотрудничество с Россией. Соответственно, наладить отношения двум странам будет весьма проблематично.

"Есть прямое указание людей, занимающихся внешним управлением Украины (из США), что никаких контактов и взаимодействий с Россией. Естественно, что в той парадигме, которая сегодня задана в наших отношениях, Украина потеряла суверенитет, она теряет статус государства, в ближайшее время она будет распродана и вообще не будет иметь какого-либо хозяйственного достоинства. Там действительно серьезные проблемы", — заявил Франц Клинцевич.

Клинцевич предположил, что в Вашингтоне уже поняли бесперспективность восточноевропейского направления для Америки. В ближайшем будущем США придется оборвать связи с Украиной, Вашингтон уже начал готовить пути отступления.

"Они понимают, что скоро наступит такой уровень, когда придется что-то делать с Украиной, она не выживет сама без российских взаимоотношений, без поддержки и так далее, а сами платить они не хотят", — отметил собеседник iReactor.

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#россия #сша #украина #клинцевич

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