Легенда НХЛ Бобби Орр выступил в поддержку Трампа в своем Twitter

Канадский хоккеист Бобби Орр выкупил полосу в журнале New Hampshire Union Leader, чтобы поддержать президента США Дональда Трампа.

Канадский хоккеист Бобби Орр выкупил полосу в журнале New Hampshire Union Leader, чтобы поддержать президента США Дональда Трампа.

Икона НХЛ дал понять, что собирается голосовать за действующего президента США на грядущих выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года. Бобби Орр опубликовал вырезку из журнала, где он и его жена позируют рядом с Трампом, поднимая большие пальцы вверх. Хоккеист написал, что главе США пришлось работать в чрезвычайно сложных условиях за последние годы, пишет Yahoo Sports.

"Именно такой товарищ по команде мне и нужен", — подчеркнул Бобби Орр.

Возможно, кому-то не нравится то, как президент иногда говорит или пишет в своем Twitter. Однако стоит обратить внимание на политику Трампа и людей, которым она помогает, резюмировал легенда НХЛ.