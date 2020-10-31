Вооруженных радикалов задержали на белорусской границе

Сотрудники пограничной службы Белоруссии отчитались о задержании группы вооруженных людей.

Сотрудники пограничной службы Белоруссии отчитались о задержании группы вооруженных людей.

Сообщается, что четыре "радикально настроенных" человека были задержаны пограничниками неподалеку от украинской границы. Уточняется, что у правонарушителей при себе было оружие. Кроме того, они принадлежат к одному из анархистских движений Белоруссии.