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16:14   31 Октября 2020
Политика

Вооруженных радикалов задержали на белорусской границе

Вооруженных радикалов задержали на белорусской границе

Сотрудники пограничной службы Белоруссии отчитались о задержании группы вооруженных людей.

Сообщается, что четыре "радикально настроенных" человека были задержаны пограничниками неподалеку от украинской границы. Уточняется, что у правонарушителей при себе было оружие. Кроме того, они принадлежат к одному из анархистских движений Белоруссии.

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#белоруссия #граница #анархисты

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