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16:02   31 Октября 2020
Политика

Около ста митингующих вышли на протест в центре Минска

Около ста митингующих вышли на протест в центре Минска

Почти сотня сторонников белорусской оппозиции устроила несанкционированный марш в центре Минска. Об этом пишет РИА Новости.

В столице Белоруссии проводят очередную незаконную акцию протеста. Демонстранты начали собираться к 13:00 по московскому времени. Отмечалось, что митинг рискует не состояться, несмотря на объявления в Telegram-каналах. На мероприятие явились не более тридцати человек. В другом районе города прошел "женский марш", где было несколько десятков участников.

Сотрудники минской полиции периодически проходили мимо протестующих и оповещали о незаконности акции через громкоговорители. Примерно через полчаса колонна митингующих двинулась в сторону Октябрьской площади.

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#минск #белоруссия #протесты

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