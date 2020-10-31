Количество жертв землетрясения в Измире продолжает увеличиваться

Турецкие спасатели зафиксировали рост числа жертв землетрясения в Эгейском море, сообщает ТАСС.

Турецкие спасатели зафиксировали рост числа жертв землетрясения в Эгейском море, сообщает ТАСС.

Представители экстренных служб Турции заявили о 28 погибших в результате землетрясения в провинции Измир, пишет ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По информации источника, по меньшей мере 243 человека пострадали и находятся в медицинских учреждениях. Трое граждан Турции госпитализированы тяжелом состоянии.

Глава турецкого минздрава сообщил, что 642 человека были выписаны из больниц после оказания им необходимой помощи.

Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло 30 октября в акватории Эгейского моря между Грецией и Турцией. Подземные толчки вызвали наибольшие разрушения в греческом Неон-Карловаси на острове Самос и в турецкой провинции Измир.