Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:48   31 Октября 2020
Политика

Общественник Макаренко не исключил начала беспорядков в США

Общественник Макаренко не исключил начала беспорядков в США

Президентские выборы в США могут закончиться массовыми беспорядками, считает общественный деятель Эрнест Макаренко.

Ранее в штате Колумбия заявили о готовящихся беспорядках после выборов президента. По словам Макаренко, протесты могут начаться по всей стране, а избранному президенту не хватит власти, чтобы их подавить.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже запустил ситуацию, уверен эксперт. В некоторых районах США протесты достигли полного беспредела и бесчинства, заявил Макаренко.

"Единственное, что можно сделать — применить жесткую силу, наказать участников протестов по закону и тем же самым путем вычислить инициаторов акций. Очевидно, что они подогреваются и управляются определенными внутренними силами США", — цитирует эксперта Nation News.

Общественник посоветовал США перенять опыт России по предотвращению незаконных протестов и научиться пресекать беспорядки, как это делает РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #выборы #эрнест макаренко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров