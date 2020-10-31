Общественник Макаренко не исключил начала беспорядков в США

Президентские выборы в США могут закончиться массовыми беспорядками, считает общественный деятель Эрнест Макаренко.

Президентские выборы в США могут закончиться массовыми беспорядками, считает общественный деятель Эрнест Макаренко.

Ранее в штате Колумбия заявили о готовящихся беспорядках после выборов президента. По словам Макаренко, протесты могут начаться по всей стране, а избранному президенту не хватит власти, чтобы их подавить.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже запустил ситуацию, уверен эксперт. В некоторых районах США протесты достигли полного беспредела и бесчинства, заявил Макаренко.

"Единственное, что можно сделать — применить жесткую силу, наказать участников протестов по закону и тем же самым путем вычислить инициаторов акций. Очевидно, что они подогреваются и управляются определенными внутренними силами США", — цитирует эксперта Nation News.

Общественник посоветовал США перенять опыт России по предотвращению незаконных протестов и научиться пресекать беспорядки, как это делает РФ.