Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:40   31 Октября 2020
Общество

Оказавшаяся под завалами жительница Турции подозвала собаку мяуканьем

Оказавшаяся под завалами жительница Турции подозвала собаку мяуканьем

Жительница Измира, оказавшаяся под завалами после землетрясения, привлекла к себе поисковую собаку, издавая звуки, похожие на кошачье мяуканье.

Турецкие спасатели поддерживали контакт с девушкой, оказавшейся под обломками здания. Связь с пострадавшей осуществлялась через мобильный телефон. Девушке предложили "помяукать", чтобы поисковая собака смогла найти ее, пишет газета Hurriyet.

Служебные псы справились с задачей, жительницу Измира извлекли из-под завалов и передали врачам. Девушка провела под обломками здания 9,5 ч., ее госпитализировали в больницу Измира. Мощное землетрясение произошло 30 октября на западе Турции. Пострадали не менее 800 человек, погибли более 20 граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#турция #землетрясение #измир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров