Посол Армении в РФ рассказал о намерении Еревана запросить военную помощь

Армения намерена в ходе консультаций с Россией запросить у Москвы военную помощь для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

Армения намерена в ходе консультаций с Россией запросить у Москвы военную помощь для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой провести консультации по предоставлению помощи Еревану в связи с вооруженным конфликтом в Карабахе.

Как отметил армянский посол в Москве, речь идет о консультациях, в ходе которых будет оговорен масштаб помощи, ее вид и другие детали, передает Федеральное агентство новостей.

МИД РФ ранее заявил, что Москва готова предоставить Еревану всю необходимую поддержку при условии, что конфликт будет происходить непосредственно на территории республики.