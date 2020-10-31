Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:37   31 Октября 2020
Происшествия

Умер первый исполнитель роли Джеймса Бонда

Умер первый исполнитель роли Джеймса Бонда

Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC.

Сэр Шон Коннери скончался на 91-м году жизни. Актер снялся во многих известных фильмах и стал первым исполнителем роли Джеймса Бонда. Его считали лучшим героем "бондианы". Среди многочисленных наград Коннери были три "Золотых глобуса", "Оскар" и две премии Bafta. Королева Елизавета II посвятила актера в рыцари в 2000 году. Шон Коннери мирно ушел из жизни во сне. Он находился на Багамах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#умер #джеймс бонд #Шон Коннери

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров