Умер первый исполнитель роли Джеймса Бонда

Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC.

Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC.

Сэр Шон Коннери скончался на 91-м году жизни. Актер снялся во многих известных фильмах и стал первым исполнителем роли Джеймса Бонда. Его считали лучшим героем "бондианы". Среди многочисленных наград Коннери были три "Золотых глобуса", "Оскар" и две премии Bafta. Королева Елизавета II посвятила актера в рыцари в 2000 году. Шон Коннери мирно ушел из жизни во сне. Он находился на Багамах.