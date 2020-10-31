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15:21   31 Октября 2020
Общество

Потерявшие работу из-за пандемии петербуржцы получат помощь правительства

Потерявшие работу из-за пандемии петербуржцы получат помощь правительства

Попавшим под сокращение петербуржцам помогут освоить новую профессию и устроиться на работу. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Власти примут соответствующие меры в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, написал градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил, что некоторые горожане лишились работы из-за пандемии коронавируса.

Обучение будет проходить в колледжах и вузах города, отметил Беглов. По его словам, в акции поддержки будут участвовать 27 соответствующих мировому стандарту WorldSkills заведений.

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#петербург #беглов #коронавирус #covid19

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