Потерявшие работу из-за пандемии петербуржцы получат помощь правительства

Попавшим под сокращение петербуржцам помогут освоить новую профессию и устроиться на работу. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Попавшим под сокращение петербуржцам помогут освоить новую профессию и устроиться на работу. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Власти примут соответствующие меры в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, написал градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил, что некоторые горожане лишились работы из-за пандемии коронавируса.

Обучение будет проходить в колледжах и вузах города, отметил Беглов. По его словам, в акции поддержки будут участвовать 27 соответствующих мировому стандарту WorldSkills заведений.