15:21 31 Октября 2020Общество
Потерявшие работу из-за пандемии петербуржцы получат помощь правительства
Попавшим под сокращение петербуржцам помогут освоить новую профессию и устроиться на работу. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов.
Попавшим под сокращение петербуржцам помогут освоить новую профессию и устроиться на работу. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов.
Власти примут соответствующие меры в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, написал градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил, что некоторые горожане лишились работы из-за пандемии коронавируса.
Обучение будет проходить в колледжах и вузах города, отметил Беглов. По его словам, в акции поддержки будут участвовать 27 соответствующих мировому стандарту WorldSkills заведений.