Выборы в Грузии: что ждет Россию, Саакашвили и нынешнюю власть

Парламентские выборы в Грузии в самом разгаре: Михаил Саакашвили возглавляет оппозицию, находясь на Украине, а правящая партия рискует остаться не у дел.

В Грузии проходят уникальные парламентские выборы. Впервые избирательный барьер снижен до рекордного 1%. Участвуют аж 48 партий и два политических блока. Обязательным стало равноправие полов: в партийных списках должно быть как минимум 25% женщин, иначе партии не регистрируются.

Таким образом, впервые в новейшей истории Грузии парламент, возможно, перестанет быть «единовластным». Правящий блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», имеющий парламентское большинство (89 кресел из 150) вот уже второй срок подряд, рискует не удержать власть. Парламентская структура управления страной при этом навсегда изменится.

Возвращение легенды

В предвыборной гонке отметилась и партия «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ставшая главной оппозиционной партией страны. Судя по всему, власти считают некогда изгнанного главу государства наиболее успешным конкурентом: Тбилиси заблокировал участие в наблюдении за выборами украинских депутатов, ранее приглашенных партией Саакашвили. Прилетевшему из Киева самолету не разрешили посадку.

Между тем, оппозицию в Грузии вдохновляет именно Саакашвили: 29 октября он поприветствовал по Skype (политик находится на Украине) всех, кто пришел на протестный митинг и заявил сторонникам — «От победы нас отделяет несколько часов».

Вернуться на родину при нынешней власти окончательно запутавшемуся в своей национальной принадлежности экс-президенту будет непросто: на него заведено несколько уголовных дел, а руководство страны угрожает ему тюрьмой в случае факта пересечения грузинской границы.

Урок демократии

Тем не менее, большое количество партий-участниц еще не означает, что проевропейская «Грузинская мечта» потеряет доминирующие позиции в руководстве страны. «Мечтатели» могут спокойно пойти на третий срок, добрав за счет небольших партий мандаты на формирование правительства коалиционным методом — объединяться с конкурентами им не впервой.

К тому же, у правящей партии достаточно сторонников, благодарных ей за два «евроинтеграционных чуда» — Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и ослабленный визовый режим со странами ЕС. Надежд тоже немало: с 2008 года Грузия ждет членства в НАТО, а перед выборами власти объявили своей целью заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году.

Отчасти достижением «Грузинской мечты» можно считать давно не «размораживаемые» конфликты с республиками Абхазия и Южная Осетия, хотя эти территории Тбилиси по-прежнему считает исторически грузинскими. Дипломатические связи с Россией по-прежнему оборваны.

Политолог Игорь Гвритишвили объяснил, изменятся ли напряженные российско-грузинские отношения, если «евроатлантисты» не удержат власть третий срок подряд, и каковы перспективы их конкурентов.

«По некоторым данным, правящая партия набирает треть голосов, и этого ей недостаточно для формирования правительства. Нужно 40% с лишним голосов, чтобы сформировать правительство. У партии Саакашвили, судя по опросам, около 20% сторонников. Она не сможет победить и тем более сформировать правительство, но там есть возможность пробиться, так как избирательный барьер очень низкий, и много партий может пройти [в парламент] — может, 5 или 4», — рассказывает член совета Союза грузин России.

Во всяком случае, «Единое национальное движение» Саакашвили рассчитывает на роль влиятельной оппозиционной силы в стране, говорит Гвритишвили. Однако ее перспективы на выборах — не главный вопрос.

«Но надо не об этом говорить, а о том, сможет ли сформировать правительство правящая партия — вот это самое главное. Если не сможет получить то количество голосов, которое нужно для самостоятельного формирования правительства, им придется вступить в переговоры с теми партиями, которые прошли [в парламент], с оппозиционными. Это займет относительно большой период времени», — объяснил политолог.

Дипломатические отношения России и Грузии — точнее, их фактическое отсутствие, — никак не изменятся, констатирует эксперт. И правящая, и оппозиционная партии смотрят явно не в российском направлении.

«Потому что в программах как и правящей партии, так и главной оппозиционной партии Саакашвили — ориентация на Запад, то есть на Евросоюз и НАТО. Кроме того, условия нормализации и восстановления дипломатических отношений — это отзыв России признания Южной Осетии и Абхазии», — заключил Гвритишвили.

В Абхазии же отмечают: проблем с грузинским народом нет, только с грузинской властью. Впрочем, надеяться на улучшение отношений с соседями абхазам не следует — пока в фаворитах предвыборной гонки нет той силы, которая бы поддержала шаги навстречу республике и некогда дружественному народу.