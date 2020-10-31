Владимир Путин внес поправки, меняющие закон о сенаторах и депутатах

Законопроект стал следствием принятых летом поправок в Конституцию РФ: теперь парламентарии должны иметь безупречную репутацию, а экс-президент сможет стать сенатором пожизненно.

Президент России внес на рассмотрение Госдумы поправки в законы о формировании Совета федерации и статусах сенатора и депутата. Этот законопроект стал следствием принятых летом поправок в Конституцию РФ: теперь парламентарии должны иметь безупречную репутацию, а экс-президент сможет стать сенатором пожизненно.

Безупречная репутация

Согласно правкам, сенаторы Совфеда обязаны иметь исключительно российское гражданство от 30 лет, обладать безупречной репутацией и постоянно проживать в РФ. Стать сенатором можно после снятия судимости: через 15 лет, если судимость была за особо тяжкие преступления, через 10 лет, если за тяжкие преступления и через пять — за преступления средней тяжести.

Пожизненные сенаторы

Если законопроект будет принят, то пожизненные полномочия сенаторов смогут получить граждане, «имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». Их может быть не более семи.

«Вечным сенатором» согласно новому законопроекту может стать и любой президент РФ, прекративший полномочия после истечения срока или досрочно, в случае отставки. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что такая система была взята на вооружение по европейскому образцу — в странах ЕС человек, уходящий с важного поста, остается в государственном руководстве.

«У нас законом закреплено, что резиденция и другие почести остаются за президентом даже после ухода. Но здесь он еще может осуществлять политическую деятельность, участвовать в обсуждении законов, имеет право присутствовать на важных совещаниях. Это неплохой вариант, как президенту не выходить на пенсию и обочину политической жизни, а оставаться в эпицентре», — рассказал политолог в комментарии Радио Sputnik.

Отмена ценза оседлости

В действующей редакции сенатором может стать только депутат Госдумы, избранный по партийному списку от российского субъекта. Теперь в эту должность может вступить и депутат, избранный по одномандатному избирательному округу от региона. Ценз оседлости для федеральных чиновников I класса и сотрудников Росгвардии будет отменен. Сейчас это требование не распространяется на высших офицеров и специальные звания высшего начальствующего состава.

Правило ценза оседлости распространяется на кандидатов в сенаторы — им может быть гражданин РФ, проживающий в конкретном российском субъекте, от которого он избирается, не менее 5 лет непосредственно перед выдвижением либо в течении совокупных 20 лет, предшествующих выдвижению.

Мнение эксперта

Что касается репутационной чистоты сенаторов и управления этой репутацией, то тут у внесения законопроекта два основания, объясняет директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потурмеский. Первое — это запрос со стороны населения на эффективную власть, которая учитывает мнение граждан, живет не отдельно, а является системой решения проблем и улучшения качества жизни.

«Вторая составляющая — политическая, то, о чем говорил президент еще в послании Федеральному собранию в январе этого года, как раз декларируя этот курс. То, что это выходит на уровень законодательства показывает, что это является не просто декларацией, а нормой, которая, безусловно, будет работать. В этом смысле те изменения, которые происходят в стране — это разворот к внутренней повестке, изменение приоритетов и даже целеполагания», — рассказал Потуремский в комментарии «Политики Сегодня».

Именно за это проголосовали большинство россиян, когда обсуждались поправки в Конституцию, подчеркивает Потуремский.